Сенцов и экс-узники Кремля создали новую платформу — детали

https://racurs.ua/n150743-sencov-i-eks-uzniki-kremlya-sozdali-novuu-platformu-detali.html

Ракурс

Олег Сенцов и другие экс-узники Кремля создали новую платформу «Освобождение заключенных», которая будет заниматься проблемами граждан Украины, удерживающихся режимом Путина на территории страны-агрессора и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил Сенцов и Игорь Гриб в Фейсбуке.

По словам политзаключенных, более подробно о цели создания платформы они расскажут 4 марта.

Учредители платформы Олег Сенцов, герой Украины Владимир Жемчугов, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Эдем Бекиров, Павел Гриб, Ахтем Чийгоз, Станислав Асеев, Александр Кольченко, Владимир Балух, Игорь Козловский, Евгений Панов, Ильми Умеров, Николай Семена, Исмаил Рамазанов, Александр Шумков, Игорь Мовенко сделают заявление для СМИ о цели и задачах платформы, путях освобождения узников, — указано в сообщении.

Координатор платформы — Игорь Гриб.

Как отмечается, в мероприятии также примет участие глава ПЦУ митрополит Епифаний, представители УГКЦ и мусульман. Приглашены представители посольств.