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Ракурс
Мамонт. Фото: Istock

Дрейфуючих на крижині школярів врятували на Херсонщині (ВІДЕО)

22 лют 2021, 12:27
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На Херсонщині школярів віднесло від берега на відколотій крижині. Діти бавилися на березі річки, однак раптово частина льодового покриву відкололася і крижину з дітьми віднесло течією.

Інцидент побачив місцевий житель, човен якого був пришвартований неподалік. Він викликав рятувальників. Відповідне відео з’явилося у Facebook.

Рятувальна операція завершилась успішно. Дітей доправили до берега. Вони подякували й побігли додому. Дружина рятувальника поділилася кадрами дітей на крижині й закликала батьків стежити за дітьми.

Зауважимо, що від початку лютого на українських водоймах загинули 23 людини. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що загиблі нехтували правилами безпеки — вони виходили на кригу, попри різки перепади температур.


Проте був і щасливий випадок на Миколаївщині. На минулому тижні троє хлопчиків провалились під кригу, після чого Їх помітив водій вантажівки, що проїжджав повз. Чоловік почав рятувати дітей самотужки. Далі на допомогу долучились і місцеві мешканці. Минулося без жертв. Стан здоров’я хлопців задовільний.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Кіровоградщині 27 січня врятували рибалку, котрий на крижині дрейфував по акваторії Кременчуцького водосховища.

Джерело: Ракурс


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