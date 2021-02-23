Не вірили, що наважаться на таке — соцмережі про вирок Стерненку

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Ракурс

Сергія Стерненка, громадського активіста, 23 лютого Приморський суд Одеси визнав винним у справі про викрадення та засудив до семи років і трьох місяців ув`язнення. Окрім цього, суддя заявив про конфіскацію половини наявного майна. Сам Стерненко вважає цю справу політично вмотивованою.

Після обвинувального вироку Стерненко встиг коротко поспілкуватися, за його словами, з президентом Володимиром Зеленським.

Пане президенте, вас Сергій Стерненко турбує, хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок, — сказав активіст.

Активіст сказав, що глава держави лише запитав, навіщо йому телефонують, і поклав слухавку. Стерненко також заявив, що Зеленський спілкувався з ним раніше, пропонував обійняти державну посаду і обіцяв, що напади на нього розслідуватимуться.

Якщо щось зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність Зеленського, — заявив Стерненко.

Згодом слова активіста щодо кадрових пропозицій прокоментувала спікер Зеленського Юлія Мендель, яка заявила, що президент не пропонував жодних посад Стерненку. Коментар Мендель назвав неправдивим юрист Масі Найєм, який зазначив, що особисто був присутній на зустрічі, де Зеленський пропонував Стерненку посаду.

На сьогоднішній вирок активісту також відреагувало багато українських топ-політиків, депутатів Верховної Ради, а рішення одеського суду продовжують активно обговорювати у соцмережах. «Ракурс» зібрав коментарі українського сегменту Фейсбук й Телеграм.

Маємо другого в’язня совісті окрім Ріффмастера. Винні Венедіктова, Татаров, Труханов. Виконавець Портнов. Але відповідальність на Банковій, — заявив нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

Як не змогли посадити Стерненка за самооборону, то посадять за «незаконне поводження зі зброєю» і «розбій». Цю справу відкрили ще у 2015 році. Тоді до Сергія додому нагрянули силовики, він добровільно віддав їм свій стартовий пістолет, який не вважається вогнепальною зброєю. Тоді ж поліцейський експерт прямо написав в експертизі, що він самостійно викрутив втулку із ствола і тим самим зробив його вогнепальною зброєю. В цій справі потерпілий Сергій Щербіч — тітушка, що боровся проти Майдану, блокував нашу техніку на Донбасі та брав участь у проросійських мітингах. За дивовижним збігом він ще й депутат від партії Труханова «Довіряй Ділам»… Це удар не лише по Сергію, а по всьому нашому громадянському суспільству. На фото той самий Щербіч тисне лапу Труханову, — зазначила нардеп Соломія Бобровська.

В Україні працює Совєцька правоохоронна і судова система. Прокуратура, яка звинуватить будь-кого, поліція, яка вбиває і ґвалтує, і суди, які відпускають вбивць і саджають найкращих громадян. Сьогодні режим Авакова-Зеленського взяв черговий приклад вільної України в заручники. Але не на довго, — заявила екс-глава МОЗ Уляна Супрун.

Водночас не усі критикують сьогоднішнє рішення суду щодо Стерненка. Зокрема, представники оточення Януковича схвально відреагували на вирок Стерненку.

Окрему точку зору щодо постаті Стерненка висловив й пасквілянт Володимир Бойко.

Нагадаємо, згідно з вироком суду, Стерненка кинули за ґрати на сім років і три місяці за нібито викрадення людини, де єдиним свідком є сам потерпілий. Суддя Віктор Попревич визнав Стерненка винним за всіма статтями. До оскарження вироку він перебуватиме у СІЗО. Йдеться про інцидент 2015 року, коли Стерненка, на той момент — лідера одеського осередку «Правий сектор» звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. Активіст також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу — Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту. Ця справа наразі також слухається в Приморському суді Одеси.