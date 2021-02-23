Суддя Стерненка “прикрасив” свій маєток бюстами Леніна і Сталіна — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150827-suddya-sternenka-prykrasyv-sviy-maietok-bustamy-lenina-i-stalina-zmi-foto.html

Ракурс

Вирок Сергію Стерненку, одеському активісту, 23 лютого оголосив суддя Віктор Попревич. Служитель Феміди визнав екс-лідера місцевого осередку «Правого сектора» винним за всіма стаття обвинувачення й кинув його за ґрати на сім років і три місяці за нібито викрадення людини.

Водночас журналіст Денис Казанський нагадав у Фейсбук про одіозну постать самого судді, який свого часу прикрасив власний маєток бюстами вождів комуністичного терору.

Виявляється, Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власного маєтку бюсти Леніна і Сталіна. Я думав, що він давно на пенсії або в Росії. Мабуть, ніхто інший виконувати замовлення ОПЗЖ і Портнова не погодився. Тому й перенесли засідання на 23 лютого. Спеціально захотіли поглумитися… У нормальній країні цього любителя ГУЛАГу і сталінщини до суду навіть не підпустили б, — резюмував журналіст.

Нагадаємо, в 2019 році ЗМІ повідомляли, що пам’ятники вождям світового пролетаріату суддя встановив безпосередньо біля свого будинку. Вулицю, на якій зведено будинок, Попревич назвав «Тупик комунізму», про що свідчить відповідний напис на паркані. Вартість суддівського будинку тоді оцінювали щонайменше у 2 млн. дол.

Нагадаємо, згідно з вироком суду, Стерненка кинули за ґрати на сім років і три місяці за нібито викрадення людини, де єдиним свідком є сам потерпілий. Суддя Віктор Попревич визнав Стерненка винним за всіма статтями. До оскарження вироку він перебуватиме у СІЗО. Йдеться про інцидент 2015 року, коли Стерненка, на той момент — лідера одеського осередку «Правий сектор» звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. Активіст також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу — Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту. Ця справа наразі також слухається в Приморському суді Одеси.