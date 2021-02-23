У Раді ініціювали відставку Венедіктової через вирок Стерненку

У Раді почали збір підписів за відставку Венедіктової

https://racurs.ua/ua/n150826-u-radi-iniciuvaly-vidstavku-venediktovoyi-cherez-vyrok-sternenku.html

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Відставки генпрокурора України Ірини Венедіктової вимагають у Раді. У фракції «Голос» почали збір підписів на підтримку такого рішення, оскільки вважають рішення суду в Одесі, який 23 лютого відправив активіста та блогера за ґрати, політичним.

Прокурори Венедіктової та кишеньковий суддя з бюстами Леніна і Сталіна сьогодні добилися першої політичної посадки і запроторили Стерненка за грати, — написала нардеп Олександра Устінова на своїй сторінці у Фейсбук і опублікувала фото підписного лист.

Вона назвала Стерненка «першим політичним в‘язнем Зеленського», а наступними, на її думку, будуть «волонтери та ветерани, яким прокурори „шиють“ справу Шеремета».

Стерненко у суді сьогодні також згадував генпрокурора.

Дякую Венедіктовій, Татарову та Труханову за це рішення. Особлива подяка Зеленському, — заявив блогер після оголошення йому вироку.

Він також побажав генеральному прокурору «кататися на половині його автомобіля». Суддя присудив Стерненку конфіскацію половини майна.

Нагадаємо, Стерненка визнали винним за всіма статтями і до оскарження вироку обрали запобіжний захід тримання під вартою. Стерненко назвав вирок «продиктованим Офісом генерального прокурора».

Справа активіста стосується інциденту у 2015 році, коли Стерненка (тоді — лідера одеського осередку «Правого сектору» — звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

Стерненко також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу. Активіст наполягає, що діяв в рамках самозахисту. Ця справа також слухається в Приморському суді Одеси.