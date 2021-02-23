Загибель птахів. Фото: Держспоживслужба

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Загибель птахів у «Асканії-Нові», біосферному заповіднику на Херсонщині, зафіксували працівники. Держпродспоживслужба Херсонщини наразі з’ясовує причини нового випадку загибелі птахів.

До цього у заповіднику зафіксували масове отруєння червонокнижних журавлів, внаслідок якого загинула ціла зграя птахів. Про це повідомляє прес-служба Держспоживслужби.





Відомо, що до головного управління Держпродспоживслужби в Херсонській області 23 лютого надійшло повідомлення від директора біосферного заповідника «Асканія-Нова» Віктора Гавриленка про нові випадки загибелі птахів.





Наразі у заповіднику проводять епізоотичне розслідування. Фахівці виявили 187 трупів птахів на території дендропарку та озер на території зоопарку Серед них:

Крижень — 38 особин;

Качка огар (червонокнижна) — 32 особини;

Грачі — 75 особин;

Галки — 42 особини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що масова загибель сірих журавлів в херсонському заповіднику «Асканія-Нова» пов’язана з отруєнням. Екоінспекція Херсонської області підтвердила факт отруєння журавлів, які померли в січні. Токсичне зерно птахи з’їли за межами заповідника.