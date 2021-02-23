Армії окупантів у Криму необхідно 2,6 млн куб. м води на рік. Фото: ТСН

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Зростання кількості російських військових у Криму суттєво впливає на забезпеченість місцевого населення водою.

Зараз чисельність військ Російської Федерації на півострові становить близько 33 тис. бійців. Норми російського Міністерства оборони передбачають, що на потреби такої кількості військових необхідно майже 2,6 млн куб. м води на рік. Це, не враховуючи обслуговування військової техніки, побутові потреби і найголовніше — створення додаткових резервів з водою задля автономного забезпечення потреб у випадку надзвичайної ситуації. Про це 22 лютого в коментарі «Укрінформу» заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Той факт, що на даний час керівництво Російської Федерації неспроможне повноцінно забезпечити Крим прісними водними ресурсами — досить очевидний. І це, насамперед, спричиняє подальший занепад промисловості та сільського господарства, а також є передумовою виникнення гуманітарної та екологічної проблеми, — зазначив офіцер.

За словами генерал-лейтенанта, станом на 1 січня 2021 року в окупованому Криму на постійній основі мешкають 2 млн 416 тис. 856 осіб. Крім того, зосереджена ще армія окупантів чисельністю 33 тис. бійців.

Командувач не виключає, що вказана кількість російських військових на півострові зростатиме й надалі. Наєв упевнений, що такі дії Москви впливають на рівень забезпеченості місцевого населення водою.

Нагадаємо, Російська Федерація запланувала 65 заходів з постачання окупованого Криму прісною водою. У Москві стверджують, що забезпечення анексованого півострова водою — це «другий найважливіший напрямок» із діяльності окупаційної влади.