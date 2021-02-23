Венедіктова. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n150823-ochi-vidkryiemo-venediktova-natyaknula-na-novyh-pidozruvanyh-u-spravi-pryvatbanku.html

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Справа «ПриватБанку», яка отримала несподіване продовження останніми днями, може отримати нових підозрюваних.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронне відомство «відкриє очі» на свідків, які проходять у справі «ПриватБанку», та перегляне їхню роль у цьому проваджені. Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook.





За її словами, справи так званої групи «ПриватБанку» — це не єдина траєкторія руху спільного з Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціальною антикорупційною прокуратурою (САП) локомотиву.

На всі питання, що турбують суспільство вже багато років, будуть надані адекватні часу та простору відповіді. Раджу приготуватися тим свідкам (поки що), на діяльність яких правоохоронці дивились із закритими очима — відкриємо. Впевнена, цей натяк зрозумілий, — заявила генпрокурор.

Зауважимо, що напередодні трьом колишнім посадовцям «ПриватБанку» повідомили про підозру у розтраті понад 136,89 млн грн. Банкірів підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні.

Серед підозрюваних: колишній голова правління «ПриватБанку», колишній перший заступник голови правління та екс-керівниця одного з підрозділів банку, яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов’язаній страховій компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що топ-фігурант справи «ПриватБанку» хотів втекти з України. Літак із колишнім банкіром посадили під Києвом. Національне антикорупційне бюро України розпорядилося посадити в аеропорту «Бориспіль» літак, у салоні якого перебував колишній перший заступник глави «ПриватБанку» Володимир Яценко.