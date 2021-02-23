Венедиктова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n150823-glaza-otkroem-venediktova-nameknula-na-novyh-podozrevaemyh-po-delu-privatbanka.html

Ракурс

Дело «ПриватБанка», которое получило неожиданное продолжение в последние дни, может получить новых подозреваемых.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что правоохранительное ведомство «откроет глаза» на свидетелей, проходящих по делу «ПриватБанка», и пересмотрит их роль в этом производстве. Об этом она заявила на своей странице в Facebook.



По ее словам, дела так называемой группы «ПриватБанка» — это не единственная траектория движения общего с Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) локомотива.

На все вопросы, которые волнуют общество уже много лет, будут предоставлены адекватные времени ответы. Советую приготовиться тем свидетелям (пока), на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами — откроем. Уверена, этот намек понятен, — заявила генпрокурор.

Отметим, что накануне трем бывшим чиновникам «ПриватБанка» сообщили о подозрении в растрате более 136,89 млн грн. Банкиров подозревают в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенному по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге.

Среди подозреваемых: бывший глава правления «ПриватБанка», бывший первый заместитель главы правления и экс-руководитель одного из подразделений банка, которая одновременно занимала должность первого заместителя главы правления в связанной страховой компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что топ-фигурант дела «ПриватБанка» хотел бежать из Украины. Самолет с бывшим банкиром посадили под Киевом. Национальное антикоррупционное бюро Украины распорядилось посадить в аэропорту «Борисполь» самолет, в салоне которого находился бывший первый заместитель главы «ПриватБанка» Владимир Яценко.