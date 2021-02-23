Польша вошла в третью волну коронавируса и меняет режим на границах

https://racurs.ua/n150822-polsha-voshla-v-tretu-volnu-koronavirusa-i-menyaet-rejim-na-granicah.html

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Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский во время пресс-конференции заявил о начале третьей волны коронавируса. Ожидается, что ее пик придется на март-апрель.

Прогнозируют, что в стране ежедневно будут выявлять не менее 10 тыс. заражений. В конце февраля, по данным Министерства здравоохранения Польши, фиксируется около 8 тыс. ковид-положительных, за две последних недели их количество увеличилось почти на 2 тыс.

10−12 тысяч случаев ежедневно в Польше считается количеством заражений, с которым справится система здравоохранения, цитирует министра Адам Недзельский «Газета Выборча».

В стране уже были случаи заболевания британским и южноафриканским штаммами коронавируса.

По данным на утро 23 февраля, в Польше с населением около 38 млн человек вакцину получили уже более 2,75 млн (более 7% населения). Активно прививают людей старше 75 лет.

О национальном локдауне Польша пока не заявляет, но речь идет о закрытии некоторых учреждений и ограничениях в отдельных регионах, где фиксируется самое большое количество больных.

Правительство Польши ввело новые правила санитарного режима в связи с пандемией. Ограничения применяются с 23 февраля.

Люди, которые возвращаются в Польшу из-за границы, если хотят избежать карантина, должны предъявить сертификат о прививке препаратом, утвержденным в Европейском Союзе.

Освобождение от карантина также распространяться на тех, кто учится в Польше или соседней стране, их опекунов, детей дошкольного возраста, студентов, докторантов и лиц, проводящих научную деятельность.

Сохранен лимит людей, который предусматривает одного клиента на 15 кв. м площади магазина или служебных помещений.

Правительство также рассматривает возможность введения пограничного контроля на пунктах пересечения со Словакией и Чехией, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Жители Польши, которые пройдут курс прививок против COVID-19, получат документы о вакцинации — QR-код.

Украинцы, которые временно или постоянно находятся на территории Польши, смогут бесплатно получить вакцину от COVID-19. Для этого необходимо иметь «карту поляка» или вид на жительство.