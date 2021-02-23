Коронавирус на Прикарпатье — «Буковель» закрывает кафе и рестораныhttps://racurs.ua/n150821-koronavirus-na-prikarpate-bukovel-zakryvaet-kafe-i-restorany.htmlРакурс
Горнолыжный курорт «Буковель» согласился ограничить свою работу из-за вспышки коронавируса.
Во вторник, 23 февраля, руководство курорта встретилось с представителями Ивано-Франковской облгосадминистрации, полиции и Госпродслужбы. Стороны обсудили работу гостинично-ресторанного бизнеса района в условиях пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
После этого руководство «Буковеля» решило:
- закрыть для посетителей рестораны, бары и кафе;
- создать на горнолыжных трассах и подъемниках специальную инфраструктуру для обеспечения соблюдения карантинных требований отдыхающими;
- работать над тем, чтобы жители отелей соблюдали социальную дистанцию и масковый режим;
По словам председателя ОГА Андрея Бойчука, крупнейшие вспышки коронавируса фиксируются в городе Яремче, Надвирнянском, Богородчанском районах и Ивано-Франковске. Именно здесь на протяжении новогодне-рождественских праздников фиксировались наибольшие скопления людей.
Напомним, в Министерстве здравоохранения считают, что причинами новой вспышки коронавирусной болезни на территории Ивано-Франковской области стали горнолыжный курорт «Буковель и иностранные туристы.