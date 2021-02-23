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Ракурс
«Буковель» закриває кафе та ресторани через COVID-19. Фото: espreso.tv

Коронавірус на Прикарпатті — «Буковель» закриває кафе та ресторани

23 лют 2021, 14:11
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Гірськолижний курорт «Буковель» погодився обмежити свою роботу через спалахи коронавірусу.

У вівторок, 23 лютого, керівництво курорту зустрілося з представниками Івано-Франківської облдержадміністрації, поліції та Держпродспоживслужби. Сторони обговорили роботу готельно-ресторанного бізнесу району в умовах пандемії. Про це повідомила прес-служба Івано-Франківської ОДА.

Після цього керівництво «Буковелю» вирішило:


  • закрити для відвідувачів ресторани, бари та кафе;
  • створити на гірськолижних трасах та підйомниках спеціальну інфраструктуру для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками;
  • працювати над ти, щоб мешканці готелів дотримувалися соціальної дистанції та маскового режиму;

За словами голови ОДА Андрія Бойчука, найбільші спалахи коронавірусу фіксуються у місті Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та Івано-Франківську. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят фіксувалися найбільші скупчення людей.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я вважають, що причинами нового спалаху коронавірусної хвороби на території Івано-Франківської області стали гірськолижний курорт «Буковель та іноземні туристи.

Джерело: Ракурс


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