Табачника і Арбузова виключать із санкційного списку ЄС — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n150820-tabachnyka-i-arbuzova-vykluchat-iz-sankciynogo-spysku-ies-zmi.html

Ракурс

Сергія Арбузова, екс-прем'єра часів президента-втікача Віктора Януковича, а також скандального екс-міністра освіти Дмитра Табачника, можуть виключити із санкційного списку Європейського Союзу.

Посли ЄС наступного тижня виключать із санкційного списку екс-прем'єра України Арбузова та екс-міністра освіти Табачника. Лише восьмеро осіб залишаться у списку, включно з Януковичем та його сином. Якщо ви дивуєтеся, чому Євросоюз не йде за російськими олігархами у зв’язку з подіями навколо Навального — просто погляньте, як поступово скорочується цей список, — написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк з посиланням на власні джерела серед дипломатів.

Дія чинних санкцій спливає 6 березня 2021 року.

Нині під санкціями залишаються 10 колишніх топ-посадовців: Віктор та Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор та Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко.

Нагадаємо, нещодавно журналіст повідомляв, що таке рішення очікується, оскільки Київ не надав вдосталь доказів для пролонгування обмежувальних заходів. Прем'єр Денис Шмигаль у відповідь заявив, що санкції щодо більшості оточення Януковича вже не мають ваги.

Торік у березні ЄС зняв санкції з колишнього прем'єра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького. Вони перебували під європейськими санкціями з 2014 році за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем.