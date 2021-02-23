Марс. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150819-unikalnymy-zvukamy-marsa-podilylosya-nasa-video.html

Ракурс

NASA, американське космічне відомство, опублікувало унікальне марсіанське аудіо, яке було записано апаратом Perseverance на поверхні Червоної планети.

Запис було зроблено 20 лютого, проте космічне агентство поділилося ним кілька днів по тому. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Зазначається, що марсохід оснащений двома мікрофонами, які можуть записувати як звуки Марса, так і шум самого апарату. Це перші мікрофони, які працюють на поверхні цієї дивовижної планети.





Повідомляється, що дослідники також зібрали земні звуки — спів птахів, шум океану і інші — і зімітували, яким чином вони могли б звучати на Марсі. Для створення записів було враховано декілька факторів: температура, щільність і хімічний склад атмосфери Марса. Попри відмінності планет, земний звук на Марсі багато в чому залишиться незмінним, але звуки на Марсі вищі.

Наголосимо, що земні та марсіанські звуки розрізняються через різницю атмосфер планет. Це відбивається у швидкості звуку, його рівні та якості. Так, звукам, що відтворюються в марсіанській атмосфері, в порівнянні із земною, необхідно набагато більше часу, щоб бути почутими людиною. Швидкість звуку на Марсі дорівнює близько 240 м/сек проти 340 м/сек на Землі.

Також на поширення звукових хвиль впливає менш щільна марсіанська атмосфера — щільність менше приблизно в 100 разів. На якість звуку впливає атмосфера Марса, що на 96% складається з вуглекислого газу. Вона поглинає високочастотні звуки, тому на великі відстані здатні доноситися тільки низькочастотні звуки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід Perseverance відправив на Землю перше відео посадки на Червону планету. Подію зафіксували камери на нижньому боці космічного апарату до того, як він сів на Марсі. Всього марсохід вже передав понад 30 гігабайти інформації.