Марсохід Perseverance надіслав відео посадки на Червоній планеті. Фото: УП

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Ракурс

Марсохід Perseverance відправив на Землю перше відео посадки на Червоній планеті.

Подію зафіксували камери на нижній стороні космічного апарата до того, як він сів на Марсі. Загалом марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації. Про це повідомляє NASA.

Я відправив зняті мною відеозапису своєї посадки на Марс. Це була справжня подорож! — повідомив марсохід.

Як відомо, Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Нагадаємо, 18 лютого марсохід NASA Perseverance (Наполегливість) успішно сів на Марсі. Космічний апарат сів у кратері Єзеро, який розташований на північ від екватору Червоної планети. Також в межах цієї місії на Марс доставлено унікальний безпілотний вертоліт Ingenuity.

Заплановано, що Perseverance досліджуватиме Марс впродовж щонайменше двох років. Він вивчатиме геологію та клімат планети, а також шукатиме на ній життя. Також апарат має зібрати зразки ґрунту Червоної планети для доставки на Землю.