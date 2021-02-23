Марсоход Perseverance прислал видео посадки на Красной планете. Фото: УП

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Марсоход Perseverance отправил на Землю первое видео посадки на Красной планете.

Событие зафиксировали камеры на нижней стороне космического аппарата до того, как он сел на Марсе. Всего марсоход уже передал более 30 гигабайтов информации. Об этом сообщает NASA.

Я отправил снятые мной видеозаписи своей посадки на Марс. Это было настоящее путешествие! — сообщил марсоход.

Как известно, Perseverance оборудован камерами и микрофонами с возможностью непрерывной записи. Всего у марсохода 23 камеры, которые поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу и два микрофона.

Напомним, 18 февраля марсоход NASA Perseverance (Настойчивость) успешно сел на Марсе. Космический аппарат сел в кратере Езеро, который расположен к северу от экватора Красной планеты. Также в рамках этой миссии на Марс доставлен уникальный беспилотный вертолет Ingenuity.

Запланировано, что Perseverance будет исследовать Марс в течение как минимум двух лет. Он будет изучать геологию и климат планеты, а также искать на ней жизнь. Также аппарат должен собрать образцы почвы Красной планеты для доставки на Землю.