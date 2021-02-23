Україна подала новий позов проти Росії до ЄСПЛ. Фото:

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Україна 19 лютого подала до Європейського суду з прав людини нову міждержавну заяву проти Російської Федерації щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств, як на території нашої країни, так і на території держав-членів Ради Європи.

Документ стосується тверджень уряду України про адміністративну практику Росії, яка вдається до цілеспрямованих операцій щодо вбивства опонентів Російської Федерації як всередині країни, так і за кордоном. Про це 23 лютого заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає прес-служба Міністерства юстиції на власній сторінці у Facebook.

За словами міністра, за період з 2014 року на території України було здійснено низку замахів та вбивств представниками російських спецслужб, завербованими ними особами та представниками бойовиків ОРДЛО, які викликали значний резонанс в українському суспільстві. При цьому Москва не лише не проводить ефективне розслідування, а й вживає заходи щодо перекладання відповідальності за такі злочини на інші держави, у тому числі на Україну.

Це є зухвалим порушенням РФ міжнародно-правових зобов’язань, зокрема права на життя, що гарантоване ст. 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Саме про порушення цього положення Конвенції скаржиться Україна у новій міждержавній справі проти Росії, — наголосив глава Мін’юсту.

Водночас Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина на власній сторінці у Facebook уточнив, що наявні випадки позасудового застосування летальної сили є також достатніми для встановлення ЄСПЛ факту існування так званої «адміністративної практики», тобто, систематичних однотипних порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які підтримуються або толеруються відповідною державою.

Він зазначив, що у новій заяві Україна звертається до ЄСПЛ з вимогою визнати наявність існування такої практики щодо проведення Росією цілеспрямованої політики фізичного знищення осіб, котрі, на думку РФ, «становлять загрозу її безпеці».

Нагадаємо, у січні Європейський суд з прав людини виніс рішення у низці справ щодо подій Революції гідності. Суд вважає, що мали місце численні порушення прав людини та відповідальність держави Україна за смерть принаймні одного протестувальника.