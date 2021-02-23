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Ракурс
Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ. Фото:

Украина подала новый иск против России в ЕСПЧ

23 фев 2021, 13:40
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Украина 19 февраля подала в Европейский суд по правам человека новое межгосударственное заявление против Российской Федерации по организации ею ряда резонансных покушений и заказных убийств, как на территории нашей страны, так и на территории государств-членов Совета Европы.

Документ касается утверждений правительства Украины об административной практике России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом. Об этом 23 февраля заявил министр юстиции Денис Малюська, передает пресс-служба Министерства юстиции на своей странице в Facebook.

По словам министра, за период с 2014 года на территории Украины был совершен ряд покушений и убийств представителями российских спецслужб, завербованными ими лицами и представителями боевиков ОРДЛО, которые вызвали значительный резонанс в украинском обществе. При этом Москва не только не проводит эффективное расследование, но и принимает меры по перекладыванию ответственности за такие преступления на другие государства, в том числе на Украину.

Это является дерзким нарушением РФ международно-правовых обязательств, в частности права на жизнь, что гарантировано ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Именно о нарушении этого положения Конвенции жалуется Украина в новом межгосударственном деле против России, — подчеркнул глава Минюста.

Документ: Иван Лищина в Фейсбук

В то же время Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лещина на своей странице в Facebook уточнил, что имеющиеся случаи внесудебного применения летальной силы являются также достаточными для установления ЕСПЧ факта существования так называемой «административной практики», то есть, систематических однотипных нарушений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которые поддерживаются или толеруються соответствующим государством.


Он отметил, что в новом заявлении Украина обращается в ЕСПЧ с требованием признать наличие существования такой практики по проведению Россией целенаправленной политики физического уничтожения лиц, которые, по мнению РФ, «представляют угрозу ее безопасности».

Напомним, в январе Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел по событиям Революции достоинства. Суд считает, что имели место многочисленные нарушения прав человека и ответственность государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.

Источник: Ракурс


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