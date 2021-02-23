Тихановская. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n150817-ugasanie-protestov-v-belarusi-obyasnila-tihanovskaya-eto-partizanka.html

Ракурс

Светлана Тихановская, глава белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси в 2020 году, считает, что Лукашенко удерживает власть только благодаря насилию.

В то же время угасание протестов в стране она назвала переходом к «партизанской форме» борьбы. Об этом она рассказала в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По ее словам, сейчас протесты в Беларуси не угасли, а изменилась только «картинка», сама форма протестов. В то же время протестное движение и протестные настроения никуда не ушли.

Разумеется, сейчас, если люди выходят на улицу с флагами, с лозунгами, они не успеют убежать от ОМОНа… Если где-то появляются люди, туда сразу же направляют «космонавтов». И люди все равно выходят, люди борются, люди самоорганизуются, чтобы выйти, но чуть позже, снова огромной массой, и дать понять, что мы все еще здесь, — заявила Тихановская.

Глава белорусской оппозиции прогнозирует, что уже весной протесты возобновятся с новой силой, а сейчас они приобрели «партизанскую форму». По ее словам, причиной этому послужило то, что сейчас в Беларуси любое действие может стать дорогой в тюрьму. Именно поэтому беларуси прибегают к так называемым «точечным» акциям.

Повесил ленту, наклеил наклейку, включил песню, посигналил, когда едут автобусы с делегатами так называемыми… Это их так раздражает… Например, когда завязали ленту на дереве, а туда приезжает целая пожарная машина, чтобы ее снять. Или спиливают дерево, потому что не могут снять ленту, — рассказала оппозиционерка.

Напомним, ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси и экс-оппонент самопровозглашенного Александра Лукашенко на августовских президентских выборах, выступила с обращением к Верховной Раде. Политик просит Киев поддержать демократическую Беларусь на международных площадках, а также надеется на встречу с руководством Украины.