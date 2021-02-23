Стерненко — первый политзаключенный Зеленского — в Раде анонсировали акцию на Банковой

https://racurs.ua/n150816-sternenko-pervyy-politzakluchennyy-zelenskogo-v-rade-anonsirovali-akciu-na-bankovoy.html

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О приговоре Сергею Стерненко, активисту и экс-лидеру одесского «Правого сектора», 23 февраля вспомнили в стенах Верховной Рады во время внеочередного пленарного заседания, созванного по требованию президента Владимира Зеленского.

Сегодня суд в Одессе вынес приговор Стерненко. Знаете, на чем основывалось решение суда? На показаниях одного так называемого активиста из пророссийской партии «Родина», который пять лет скрывался от суда. И если почитать материалы дела, то окажется, что он параллельно был в двух местах — там, где его якобы похищали и в другом месте… На судью нажали, он на крючке, потому что в 2017 году отпустил директора сгоревшей базы, где погибли люди… Это реванш российских сил в Украине. Этот реванш имеет три фамилии: генпрокурор Венедиктова, заместитель главы Офиса президента Татаров и мэр Одессы Труханов. Эти люди стоят за заключением активиста. Это первый политический заключенный Зеленского, — заявила нардеп от «Голоса» Александра Устинова с трибуны Рады во вторник.

Также парламентарий анонсировала акцию в Киеве на Банковой в поддержку Стерненко.

Призываю вас не стоять в стороне. Сегодня будет акция в 20.00 на Банковой. Для того, чтобы президент Владимир Зеленский открыл глаза и увидел реванш пророссийских сил, — заявила Устинова.

Напомним, согласно приговору суда, Стерненко бросили за решетку на семь лет и три месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам пострадавший. Судья Виктор Попревич признал Стерненко виновным по всем статьям. До обжалования приговора он будет находиться в СИЗО.

Речь идет об инциденте 2015 года, когда Стерненко, на тот момент — лидера одесской ячейки «Правого сектора» обвинили в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Активист также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесении ранений Андрею Исайкулу — Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Это дело сейчас также слушается в Приморском суде Одессы.