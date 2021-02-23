Рада согласилась с Зеленским и вернула и.о. министра Витренко полномочия

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Верховная Рада приняла 23 февраля законопроект о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины № 4531.

Таким образом парламент на своем внеочередном заседании вернул полномочия исполняющим обязанности министров и позволил «казус с и.о. министра энергетики Юрия Витренко», ранее потерявшем большую часть полномочий.

За закон проголосовали 226 депутатов фракции «Слуга народа», а также группы «За будущее» и «Доверие».

Спикер Рады Дмитрий Разумков в этот раз также не голосовал.

Документ возобновляет проведение конкурсов на должности на государственной службе, а также расширяет полномочия исполняющего обязанности министра. Ранее Владимир Зеленский ветировал этот закон, а потом внес свои предложения.

Как пояснили в ОП, президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности госслужбы, но положения о выполнении первым заместителем министра или заместителями (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, являются для него неприемлемыми.

Президент отмечал, что если народные депутаты долго не назначают министра, это может парализовать министерство.

Напомним, что Рада в 2021 году дважды проваливала голосования за назначение Витренко главой Минэнерго и первым вице-премьером.