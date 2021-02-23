Елизавета и принц Гарри. Фото: HELLO

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Королевская семья вновь оказалась в эпицентре скандала. Королева Елизавета II, принц Уэльский и принц Гарри с Меган Маркл появятся в специальной телетрансляции, посвященной Дню Содружества.

А уже через несколько часов в эфир американского телеканала CBS выйдет «откровенное» и «большое» интервью принца Гарри и Меган Маркл для Опры Уинфри, в котором они расскажут о выходе из королевской семьи. Об этом сообщает The Guardian.

Перед выходом скандального интервью Елизавета II запланировала выпустить свое ежегодное обращение к гражданам, которое увидят миллионы. Прогнозируется, что в своем заявлении Елизавета II может сделать «удар на опережение» по принцу Гарри и его жене Меган Маркл.

Как известно, герцоги Сассекские уже более года не является старшими членами королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл надеялись создать новый вариант отношений с королевской семьей — одновременно оставаться ее членами и получить возможность самостоятельно зарабатывать.

Однако королевская семья решила лишить принца Гарри и Меган Маркл должностей патронов некоторых благотворительных и общественных организаций, а принц Гарри при этом потерял свои почетные воинские звания и должности президента и вице-президента Фонда Содружества Королевы.

Напомним, ранее мы сообщали, что принц Гарри решил вернуть себе титулы. Герцог Сассекский решил, что после 10 лет службы он имеет право носить почетные звания — генерал-капитан Королевской морской пехоты, Почетный командующий ВВС Королевских ВВС Хонингтон и главнокомандующий малыми кораблями и подводными лодками.