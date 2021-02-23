Єлизавета II. Фото: HELLO

https://racurs.ua/ua/n150814-na-vyperedjennya-ielyzaveta-ii-gotuie-guchnu-zayavu-naperedodni-interv-u-prynca-garri-ta-megan.html

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Королівська родина знову опинилася в епіцентрі скандалу. Королева Єлизавета II, принц Уельський і принц Гаррі з Меган Маркл з’являться в спеціальній телетрансляції, присвяченій Дню Співдружності.

А вже через кілька годин в ефір американського телеканалу CBS вийде «відверте» і «велике» інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл для Опри Вінфрі, в якому вони розкажуть про вихід з королівської сім’ї. Про це повідомляє The Guardian.

Перед виходом скандального інтерв’ю Єлизавета II запланувала випустити своє щорічне звернення до громадян, яке побачать мільйони. Прогнозується, що у своїй заяві Єлизавета II може зробити «удар на випередження» щодо принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

Як відомо, герцоги Сассекські вже понад рік як не є старшими членами королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл сподівалися створити новий варіант відносин з королівською родиною, одночасно залишаючись її членами, отримати можливість самостійно заробляти.

Проте королівська родина вирішила позбавити принца Гаррі і Меган Маркл посад патронів деяких благодійних і громадських організацій, що залишилися під їх патронатом, а принц Гаррі при цьому втратив свої почесні військові звання і посади президента і віце-президента Фонду Співдружності Королеви.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі вирішив повернути собі титули. Герцог Сассекський вирішив, що після 10 років служби він має право мати почесні звання — генерал-капітан Королівської морської піхоти, Почесний командувач ВПС Королівських ВПС Хонінгтон і головнокомандувач малими кораблями і підводними човнами.