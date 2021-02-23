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Ракурс

Харківська кондитерська потрапила в скандал через торти до 23 лютого — саме цього дня в Росії відзначають День захисника Вітчизни.

Заклад громадського харчування Fit kitchen провела рекламну кампанію до 23 лютого й запропонував придбати торти з цифрою «23». Деяким українцям це не сподобалося, внаслідок цього у соціальній мережі розгорівся скандал. Повідомлення з хештегом #мужскойторт заклад опублікував на своїй сторінці в Instagram.

І не важливо, до чого і чому присвячена ця дата. Для дуже багатьох — це важливий день, день народження. І ми — готові зробити смачні торти на будь-який смак, — зазначили представники кафе.

Після цього претензію їм надіслав один із підписників, але в кондитерській пояснили, що багато дівчат в Україні відзначають 23 лютого. У закладі пояснили, що і коли святкувати — це особлива справа кожного.

Згодом власниця закладу оприлюднила відео, в якому закликала незадоволених тримати свою думку при собі.

Як відомо, День захисника Вітчизни 23 лютого в Україні офіційно святкували з 1999 року до 2014 року. У 1999 році президент України Леонід Кучма встановив своїм указом відзначення 23 лютого Дня захисника Вітчизни. А Петро Порошенко в 2014 році своїм указом скасував це свято й встановив 14 жовтня Днем захисника України.

У Російській Федерації 23 лютого відзначають День захисника Вітчизни.

Нагадаємо, «Укрпошта» запланувала 23 лютого презентувати і погасити марки з колекції «Збройні сили України. Сухопутні війська». У Генштабі ЗСУ почали протестувати, заявивши, що 23 лютого в Росії відзначають день захисника Вітчизни і день військової слави Росії.