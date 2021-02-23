Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Харьковский торт к 23 февраля вызвал скандал в соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

23 фев 2021, 13:07
999

Харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов до 23 февраля — именно в этот день в России отмечают День защитника Отечества.

Заведение общественного питания Fit kitchen провело рекламную кампанию до 23 февраля и предложило приобрести торты с цифрой «23». Некоторым украинцам это не понравилось, вследствие этого в социальной сети разгорелся скандал. Сообщение с хэштегом #мужскойторт заведение опубликовало на своей странице в Instagram.

И не важно, к чему и чему посвящена эта дата. Для очень многих — это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус, — отметили представители кафе.

После этого претензию им прислал один из подписчиков, но в кондитерской пояснили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля. В заведении объяснили, что и когда праздновать — это особое дело каждого.

Скриншот: Gromada Group

Впоследствии владелица заведения обнародовала видео, в котором призвала недовольных держать свое мнение при себе.

Как известно, День защитника Отечества 23 февраля в Украине официально праздновали с 1999 года до 2014 год. В 1999 году президент Украины Леонид Кучма установил своим указом празднование 23 февраля Дня защитника Отечества. А Петр Порошенко в 2014 году своим указом отменил этот праздник и установил 14 октября Днем защитника Украины.


В Российской Федерации 23 февраля отмечают День защитника Отечества.

Напомним, «Укрпочта» запланировала 23 февраля презентовать и погасить марки из коллекции «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска». В Генштабе ВСУ начали протестовать, заявив, что 23 февраля в России отмечают день защитника Отечества и день воинской славы России.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров