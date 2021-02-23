Харьковский торт к 23 февраля вызвал скандал в соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n150813-harkovskiy-tort-k-23-fevralya-vyzval-skandal-v-socseti-foto-video.html

Ракурс

Харьковская кондитерская попала в скандал из-за тортов до 23 февраля — именно в этот день в России отмечают День защитника Отечества.

Заведение общественного питания Fit kitchen провело рекламную кампанию до 23 февраля и предложило приобрести торты с цифрой «23». Некоторым украинцам это не понравилось, вследствие этого в социальной сети разгорелся скандал. Сообщение с хэштегом #мужскойторт заведение опубликовало на своей странице в Instagram.

И не важно, к чему и чему посвящена эта дата. Для очень многих — это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус, — отметили представители кафе.

После этого претензию им прислал один из подписчиков, но в кондитерской пояснили, что многие девушки в Украине отмечают 23 февраля. В заведении объяснили, что и когда праздновать — это особое дело каждого.

Впоследствии владелица заведения обнародовала видео, в котором призвала недовольных держать свое мнение при себе.

Как известно, День защитника Отечества 23 февраля в Украине официально праздновали с 1999 года до 2014 год. В 1999 году президент Украины Леонид Кучма установил своим указом празднование 23 февраля Дня защитника Отечества. А Петр Порошенко в 2014 году своим указом отменил этот праздник и установил 14 октября Днем защитника Украины.

В Российской Федерации 23 февраля отмечают День защитника Отечества.

Напомним, «Укрпочта» запланировала 23 февраля презентовать и погасить марки из коллекции «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска». В Генштабе ВСУ начали протестовать, заявив, что 23 февраля в России отмечают день защитника Отечества и день воинской славы России.