Венедиктова, бери половину моего авто и катайся — Стерненко отреагировал на приговор

https://racurs.ua/n150812-venediktova-beri-polovinu-moego-avto-i-kataysya-sternenko-otreagiroval-na-prigovor.html

Ракурс

Сергей Стерненко, которого 23 февраля Приморский суд Одессы признал виновным по делу о похищении и приговорил к семи годам и трем месяцам заключения с конфискацией половины имущества, прокомментировал решение служителей Фемиды.

Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение. Особая благодарность Зеленскому, — заявил Стерненко.

Кроме этого, он пожелал генеральному прокурору «кататься на половине его автомобиля».

Конфискация половины имущества. Ирина Венедиктова, возьми себе половину моего авто, катайся, — заявил активист.

Напомним, судья Виктор Попревич во вторник признал Стерненко виновным по всем статьям. До обжалования приговора он будет находится под стражей. Стерненко назвал приговор «продиктованным Офисом генерального прокурора». Активисты встретили решение суда криками «Ганьба».

Среди обоснований своего решения судья назвал то, что Стерненко «негативно относится» к партии, к которой принадлежал похищенный — речь идет о партии «Доверяй делам» мэра Одессы Геннадия Труханова.

Напомним, речь идет об инциденте 2015 года, когда Стерненко, на тот момент — лидера одесской ячейки «Правый сектор» обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Активист также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесении ранений Андрею Исайкулу — Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Это дело сейчас также слушается в Приморском суде Одессы.