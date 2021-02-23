Венедіктова, забирай половину мого авто і катайся — реакція Стерненка на вирок

https://racurs.ua/ua/n150812-venediktova-zabyray-polovynu-mogo-avto-i-kataysya-reakciya-sternenka-na-vyrok.html

Ракурс

Сергій Стерненко, якого 23 лютого Приморський суд Одеси визнав винним у справі про викрадення й засудив до семи років і трьох місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна, прокоментував рішення служителів Феміди.

Дякую Венедіктовій, Татарову та Труханову за це рішення. Особлива подяка Зеленському, — заявив Стерненко.

Окрім цього, він побажав генеральному прокурору «кататися на половині його автомобіля».

Конфіскація половини майна. Ірина Венедіктова, забирай собі половину мого авто, катайся, — заявив активіст.

Нагадаємо, суддя Віктор Попревич у вівторок визнав Стерненка винним за всіма статтями. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою. Стерненко назвав вирок «продиктованим Офісом генерального прокурора. Активісти зустріли рішення суду вигуками «Ганьба».

Серед обґрунтувань свого рішення суддя назвав те, що Стерненко «негативно ставиться» до партії, до якої належав викрадений — йдеться про партію «Довіряй справам» мера Одеси Геннадія Труханова.

Нагадаємо, йдеться про інцидент 2015 року, коли Стерненка, на той момент — лідера одеського осередку «Правий сектор» звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. Активіст також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу — Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту. Ця справа наразі також слухається в Приморському суді Одеси.