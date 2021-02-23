Рада погодилася із Зеленським і повернула в.о. міністра Вітренку повноваження, фото — Блок-пост

https://racurs.ua/ua/n150815-rada-pogodylasya-iz-zelenskym-i-povernula-v-o-ministra-vitrenku-povnovajennya.html

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Верховна Рада ухвалила 23 лютого законопроект щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби з пропозиціями президента України № 4531.

Таким чином парламент на своєму позачерговому засіданні повернув повноваження виконуючим обов’язки міністрів і дозволив «казус з в.о. міністра енергетики Юрія Вітренко», який раніше втратив більшу частину повноважень.

За закон проголосували 226 депутатів фракції «Слуга народу», а також групи «За майбутнє" і «Довіра».

Спікер Ради Дмитро Разумков цього разу також не голосував.

Документ відновлює проведення конкурсів на посади на державній службі, а також розширює повноваження виконуючого обов’язки міністра. Раніше Володимир Зеленський ветував цей закон, а потім вніс свої пропозиції.

Як пояснили в ОП, президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади держслужби, але положення про виконання першим заступником міністра або заступниками (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними.

Президент зазначав, що якщо народні депутати довго не призначають міністра, це може паралізувати міністерство.

Нагадаємо, що Рада у 2021 році двічі провалювала голосування за призначення Вітренка очільником Міненерго і першим віце-прем'єром.