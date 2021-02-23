Стерненко — перший політв’язень Зеленського — у Раді анонсували акцію на Банковій

https://racurs.ua/ua/n150816-sternenko-pershyy-politv-yazen-zelenskogo-u-radi-anonsuvaly-akciu-na-bankoviy.html

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Про вирок Сергію Стерненку, активісту й екс-лідеру одеського «Правого сектору», 23 лютого згадали у стінах Верховної Ради під час позачергового пленарного засідання, скликаного на вимогу президента Володимира Зеленського.

Сьогодні суд в Одесі виніс вирок Стерненку. Знаєте, на чому базувалося рішення суду? На свідченнях одного так званого активіста з проросійської партії «Родіна», який п’ять років переховувався від суду. І якщо почитати матеріали справи, то виявиться, що він паралельно був у двох місцях — там де його, начебто, викрадали і в іншому місці… На суддю натиснули, він на гачку, бо у 2017 році відпустив директора згорілої бази, де загинули люди… Це реванш російських сил в Україні. Цей реванш має три прізвища: генпрокурор Венедіктова, заступник глави Офісу президента Татаров і мер Одеси Труханов. Ці люди стоять за ув’язненням активіста. Це перший політичний в’язень Зеленського, — заявила нардеп від «Голосу» Олександра Устінова з трибуни Ради у вівторок.

Також парламентар анонсувала акцію у Києві на Банковій на підтримку Стерненка.

Закликаю вас не стояти осторонь. Сьогодні буде акція о 20.00 на Банковій. Для того, щоб президент Володимир Зеленський відкрив очі і побачив реванш проросійських сил, — заявила Устінова.

Нагадаємо, згідно з вироком суду, Стерненка кинули за ґрати на сім років і три місяці за нібито викрадення людини, де єдиним свідком є сам потерпілий. Суддя Віктор Попревич визнав Стерненка винним за всіма статтями. До оскарження вироку він перебуватиме у СІЗО.

Йдеться про інцидент 2015 року, коли Стерненка, на той момент — лідера одеського осередку «Правий сектор» звинувачували у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Стерненко заперечував свою причетність до викрадення і наполягав на політичній умотивованості справи. Активіст також є фігурантом справи про умисне вбивство Івана Кузнецова та нанесення поранень Андрію Ісайкулу — Стерненко стверджує, що діяв в рамках законного самозахисту. Ця справа наразі також слухається в Приморському суді Одеси.