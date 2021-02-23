Тихановська. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n150817-zgasannya-protestiv-u-bilorusi-poyasnyla-tyhanovska-ce-partyzanka.html

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Світлана Тихановська, очільниця білоруської опозиції та суперниця Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі у 2020 році, вважає, що Лукашенко утримує владу лише завдяки насильству.

Натомість згасання протестів у країні вона назвала переходом до «партизанської форми» боротьби. Про це вона розповіла в інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону.

За її словами, наразі протести в Білорусі не згасли, а змінилася лише «картинка», сама форма протестів. Натомість протестний рух та протестні настрої нікуди не пішли.

Зрозуміло, зараз, якщо люди виходять на вулицю із прапорами, з гаслами, вони не встигнуть утекти від ОМОНу… Якщо десь з’являються люди, туди одразу ж спрямовують «космонавтів». І люди однаково виходять, люди борються, люди самоорганізовуються, щоб вийти, але трохи пізніше, знову величезною масою і дати зрозуміти, що ми все ще тут, — заявила Тихановська.

Очільниця білоруської опозиції прогнозує, що вже навесні протести відновляться з новою силою, а наразі вони набули «партизанської форми». За її словами, причиною цьому послугувало те, що зараз в Білорусі будь-яка дія може стати дорогою до в’язниці. Саме тому білорусі вдаються до так званих «точкових» акцій.

Повісив стрічку, наклеїв наклейку, увімкнув пісню, посигналив, коли їдуть автобуси з делегатами так званими… Це їх так дратує… Наприклад, коли пов’язали стрічку на дереві, а туди приїжджає ціла пожежна машина, щоб її зняти. Або спилюють дерево, тому що не можуть зняти стрічку, — розповіла опозиціонерка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Світлана Тихановська, лідер опозиції Білорусі й екс-опонент самопроголошеного Олександра Лукашенка на серпневих президентських виборах, виступила зі зверненням до Верховної Ради. Політик просить Київ підтримати демократичну Білорусь на міжнародних майданчиках, а також сподівається на зустріч з керівництвом України.