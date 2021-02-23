Марс. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150819-unikalnymi-zvukami-marsa-podelilos-nasa-video.html

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NASA, американское космическое ведомство, опубликовало уникальное марсианское аудио, которое было записано аппаратом Perseverance на поверхности Красной планеты.

Запись была сделана 20 февраля, однако космическое агентство поделилось ей несколько дней спустя. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что марсоход оснащен двумя микрофонами, которые могут записывать как звуки Марса, так и шум самого аппарата. Это первые микрофоны, работающие на поверхности этой удивительной планеты.





Сообщается, что исследователи также собрали земные звуки — пение птиц, шум океана и другие — и представили, каким образом они могли бы звучать на Марсе. Для создания записей было учтено несколько факторов: температура, плотность и химический состав атмосферы Марса. Несмотря на различия планет, земной звук на Марсе во многом останется неизменным, но звуки на Марсе более высоки.

Отметим, что земные и марсианские звуки различаются из-за разницы атмосфер планет. Это отражается в скорости звука, его уровне и качестве. Так, звукам, издаваемым в марсианской атмосфере, по сравнению с земной, необходимо намного больше времени, чтобы быть услышанным человеком. Скорость звука на Марсе равна около 240 м/сек против 340 м/сек на Земле.

Также на распространение звуковых волн влияет менее плотная марсианская атмосфера — плотность меньше примерно в 100 раз. На качество звука влияет атмосфера Марса, на 96% состоящая из углекислого газа. Она поглощает высокочастотные звуки, на большие расстояния способны доноситься только низкочастотные.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход Perseverance отправил на Землю первое видео посадки на Красной планете. Событие зафиксировали камеры на нижней стороне космического аппарата до того, как он сел на Марсе. Всего марсоход уже передал более 30 гигабайтов информации.