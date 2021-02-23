Табачника и Арбузова исключат из санкционного списка ЕС — СМИ

https://racurs.ua/n150820-tabachnika-i-arbuzova-iskluchat-iz-sankcionnogo-spiska-es-smi.html

Ракурс

Сергея Арбузова, экс-премьера при президенте-беглеце Викторе Януковиче, а также скандального экс-министра образования Дмитрия Табачника, могут исключить из санкционного списка Европейского Союза.

Послы ЕС на следующей неделе исключат из санкционного списка экс-премьера Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. Только восемь человек останутся в списке, включая Януковича и его сыновей. Если вы удивляетесь, почему Евросоюз не идет за российскими олигархами в связи с событиями вокруг Навального — просто посмотрите, как постепенно сокращается этот список, — написал корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники среди дипломатов.

Текущие санкции действуют до 6 марта 2021 года.

Сейчас под санкциями остаются 10 бывших топ-чиновников: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко.

Напомним, недавно журналист сообщал, что такое решение ожидается, поскольку Киев не предоставил достаточно доказательств для пролонгирования ограничительных мер. Премьер Денис Шмыгаль в ответ заявил, что санкции против большинства окружения Януковича являются бессмысленными.

В 2020 году в марте ЕС снял санкции с бывшего премьера Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого. Они находились под европейскими санкциями с 2014 года за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением.