Польща увійшла в третю хвилю коронавірусу і змінює режим на кордонах

https://racurs.ua/ua/n150822-polscha-uviyshla-v-tretu-hvylu-koronavirusu-i-zminuie-rejym-na-kordonah.html

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Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський під час прес-конференції заявив про початок третьої хвилі коронавіруса. Очікується, що її пік припаде на березень-квітень.

Прогнозують, що в країні щодня виявлятимуть не менше 10 тис. заражень щодня. В кінці лютого, за даними Міністерства охорони здоров’я Польщі, фіксується близько 8 тис. ковід-позитивних, за два останніх тижні їхня кількість збільшилася майже на 2 тис.

10−12 тисяч випадків щодня в Польщі вважається кількістю заражень, з якою впорається система охорони здоров’я, цитує міністра Адам Недзельський «Газета Виборча».

В країні вже були випадки захворювання британським і південноафриканським штамами коронавірусу.

За даними на ранок 23 лютого, в Польщі з населенням близько 38 млн осіб вакцину отримали вже понад 2,75 млн (понад 7% населення). Найактивніше прищеплюють людей старше 75 років.

Про національний локдаун Польща поки не заявляє, але йдеться про закриття деяких установ і обмеження в окремих регіонах, де фіксується найбільше хворих.

Уряд Польщі запровадив нові правила санітарного режиму у зв’язку з пандемією. Обмеження застосовуються з сьогоднішнього дня, тобто з 23 лютого.

Люди, які повертаються до Польщі з-за кордону, якщо хочуть уникнути карантину, повинні пред’явити сертифікат про щеплення препаратом, затвердженим в Європейському Союзі.

Звільнення від карантину також поширюватиметься на тих, хто навчається у Польщі або сусідній країні, їхніх опікунів, дітей дошкільного віку, студентів, докторантів та осіб, які проводять наукову діяльність.

Збережено ліміт людей, який передбачає один клієнт на 15 кв. м магазину чи службових приміщень.

Уряд також розглядає можливість введення прикордонного контролю на пунктах перетину зі Словаччиною та Чехією, де зафіксовано набагато більше випадків захворювання, ніж у Польщі.

Мешканці Польщі, які пройдуть курс щеплень проти COVID-19, отримають документи про вакцинування — QR-код.

Українці, які тимчасово чи постійно перебувають на території Польщі, зможуть безкоштовно отримати вакцину від COVID-19. Для цього необхідно мати «карту поляка» або посвідку на проживання.