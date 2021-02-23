Армии оккупантов в Крыму необходимо 2,6 млн куб. м воды в год. Фото: ТСН

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Рост количества российских военных в Крыму существенно влияет на обеспеченность местного населения водой.

Сейчас численность войск Российской Федерации на полуострове составляет около 33 тыс. бойцов. Нормы российского Министерства обороны предусматривают, что на нужды такого количества военных необходимо почти 2,6 млн куб. м воды в год. Это, не учитывая обслуживания военной техники, бытовых нужд и самое главное — создание дополнительных резервов с водой для автономного обеспечения нужд в случае чрезвычайной ситуации. Об этом 22 февраля в комментарии «Укринформу» заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергій Наев.

Тот факт, что в настоящее время руководство Российской Федерации не способно полноценно обеспечить Крым пресными водными ресурсами — достаточно очевиден. И это, прежде всего, влечет за собой дальнейший упадок промышленности и сельского хозяйства, а также является предпосылкой возникновения гуманитарной и экологической проблемы, — отметил офицер.

По словам генерал-лейтенанта, по состоянию на 1 января 2021 года в оккупированном Крыму на постоянной основе проживают 2 млн 416 тыс. 856 человек. Кроме того, сосредоточена еще армия оккупантов численностью 33 тыс. бойцов.

Командующий не исключает, что указанное количество российских военных на полуострове будет расти и в дальнейшем. Наев уверен, что такие действия Москвы влияют на уровень обеспеченности местного населения водой.

Напомним, Российская Федерация запланировала 65 мероприятий по снабжению оккупированного Крыма пресной водой. В Москве утверждают, что обеспечение аннексированного полуострова водой — это «второе важнейшее направление» по деятельности оккупационных властей.