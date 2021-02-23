Гибель птиц. Фото: Госпотребслужба

https://racurs.ua/n150825-novyy-sluchay-massovoy-gibeli-ptic-zafiksirovali-v-askanii-novoy-foto.html

Ракурс

Гибель птиц в «Аскании-Нова», биосферном заповеднике в Херсонской области, зафиксировали работники заповедника. Госпотребслужба Херсонщины выясняет причины нового случая гибели птиц.

До этого в заповеднике зафиксировали массовое отравление краснокнижных журавлей, в результате которого погибла целая стая птиц. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Известно, что в главное управление Госпотребслужбы в Херсонской области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.

Сейчас в заповеднике проводят эпизоотическое расследование. Специалисты обнаружили 187 трупов птиц на территории дендропарка и озер на территории зоопарка. Среди них:

Кряква — 38 особей;

Утка огарь (краснокнижная) — 32 особи;

Грачи — 75 особей;

Галки — 42 особи.

Напомним, ранее мы сообщали, что массовая гибель серых журавлей в херсонском заповеднике «Аскания-Нова» связана с отравлением. Экоинспекция Херсонской области подтвердила факт отравления журавлей, умерших в январе. Отравленное зерно птицы съели за пределами заповедника.