В Раде инициировали отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненко

В Раде инициировали отставку Венедиктовой из-за приговора Стерненку

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Ракурс

В Раде требуют отставку генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой. Во фракции «Голос» начали сбор подписей в поддержку такого решения, поскольку считают решение суда в Одессе, который 23 февраля отправил активиста и блогера за решетку, политическим.

Прокуроры Венедиктовой и карманный судья с бюстами Ленина и Сталина сегодня добились первой политической посадки и отправили Стерненка за решетку, — написала нардеп Александра Устинова на своей странице в Фейсбук и опубликовала фото подписного письма.

Она назвала Стерненка «первым политическим заключенным Зеленского», а следующими, по ее мнению, будут «волонтеры и ветераны, которым прокуроры „шьют“ дело Шеремета».

Стерненко в суде сегодня также упоминал генпрокурора.

Спасибо Венедиктовой, Татарову и Труханову за это решение. Особая благодарность Зеленскому, — заявил блогер после объявления ему приговора.

Он также пожелал генеральному прокурору «кататься на половине его автомобиля». Судья приговорил Стерненко также к конфискации половины имущества.

Напомним, Стерненко признали виновным по всем статьям и до обжалования приговора ему збрана мера пресечения содержание под стражей. Стерненко назвал приговор «продиктованным Офисом генерального прокурора».

Дело активиста касается инцидента в 2015 году, когда Стерненко (тогда — лидера одесской ячейки «Правого сектора» — обвиняли в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Стерненко также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесения ранений Андрею Исайкулу. Активист настаивает, что действовал в рамках самообороны. Это дело также слушается в Приморском суде Одессы.