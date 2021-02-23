Судья Стерненко «украсил» свое поместье бюстами Ленина и Сталина — СМИ

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Ракурс

Приговор Сергею Стерненко, одесскому активисту, 23 февраля объявил судья Виктор Попревич. Служитель Фемиды признал экс-лидера местной ячейки «Правого сектора» виновным по всем статьям обвинения и бросил его за решетку на семь лет и три месяца за якобы похищение человека.

В то же время журналист Денис Казанский напомнил в Фейсбуке об одиозной фигуре самого судьи, который ранее украсил собственное имение бюстами вождей коммунистического террора.

Оказывается, Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина. Надо же, я думал он давно на пенсии или в России. Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться… В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы, — резюмировал журналист.

Напомним, в 2019 году СМИ сообщали, что памятники вождям мирового пролетариата судья установил непосредственно возле своего дома. Улицу, на которой возведен дом, Попревич назвал «Тупик коммунизма», о чем свидетельствует соответствующая надпись на заборе. Стоимость судейского дома тогда оценивали как минимум в 2 млн. долл.

Напомним, согласно приговору суда, Стерненко бросили за решетку на семь лет и три месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам пострадавший. Судья Виктор Попревич признал Стерненко виновным по всем статьям. До обжалования приговора он будет находиться в СИЗО. Речь идет об инциденте 2015 года, когда Стерненко, на тот момент — лидера одесской ячейки «Правого сектора» обвинили в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Активист также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесении ранений Андрею Исайкулу — Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Это дело сейчас также слушается в Приморском суде Одессы.