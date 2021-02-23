Думали, что не посмеют — соцсети о приговоре Стерненко

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Ракурс

Сергея Стерненко, общественного активиста, 23 февраля Приморский суд Одессы признал виновным по делу о похищении и приговорил к семи годам и трем месяцам заключения. Кроме этого, судья заявил о конфискации половины имеющегося имущества. Сам Стерненко считает это дело политически мотивированным.

После обвинительного приговора Стерненко успел коротко пообщаться, по его словам, с президентом Владимиром Зеленским.

Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор, — сказал активист.

Он отметил, что глава государства лишь спросил, зачем ему звонят и положил трубку. Стерненко также заявил, что Зеленский общался с ним раньше, предлагал занять государственную должность и обещал, что нападения на него будут расследоваться.

Если что-то со мной случится во время пребывания в СИЗО, это будет личная ответственность Зеленского, — заявил Стерненко.

Впоследствии слова активиста о кадровых предложениях прокомментировала спикер Зеленского Юлия Мендель, которая заявила, что президент не предлагал никаких должностей Стерненко. Комментарий Мендель назвал ложным юрист Масси Найем, заявивший, что лично присутствовал на встрече, где Зеленский предлагал Стерненко должность.

На сегодняшний приговор активисту также отреагировало много украинских топ-политиков, депутатов Верховной Рады, а решение одесского суда продолжают активно обсуждать в соцсетях. «Ракурс» собрал комментарии украинского сегмента Фейсбук и Телеграм.

Есть второй узник совести кроме Риффмастера. Виновны Венедиктова, Татаров, Труханов. Исполнитель Портнов. Но ответственность на Банковой, — заявил нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин.

Не сумели посадить Стерненка за самооборону, так посадят за «незаконное обращение с оружием» и «разбой». Это дело открыли еще в 2015 году. Тогда к Сергею домой нагрянули силовики, он добровольно отдал им свой стартовый пистолет, который не считается огнестрельным оружием. Тогда же полицейский эксперт прямо написал в экспертизе, что он самостоятельно выкрутил втулку из ствола и тем самым сделал его огнестрельным оружием. В этом деле потерпевший Сергей Щербич — титушка, боровшийся против Майдана, блокировавший нашу технику на Донбассе и участвовавший в пророссийских митингах. По удивительному стечению он еще и депутат от партии Труханова «Доверяй делам»… Это удар не только по Сергею, а по всему нашему гражданскому обществу. На фото тот самый Щербич давит лапу Труханову, — отметила нардеп Соломия Бобровская.

В Украине работает Советская правоохранительная и судебная система. Прокуратура, которая обвинит кого угодно, полиция, которая убивает и насилует, и суды, которые отпускают убийц и сажают лучших граждан. Сегодня режим Авакова-Зеленского взял очередной пример свободной Украины в заложники. Но не на долго, — заявила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

Вместе с тем не все критикуют сегодняшнее решение суда о Стерненко. В частности, представители окружения Януковича одобрительно отреагировали на приговор Стерненко.

Отдельную точку зрения о фигуре Стерненко выразил и пасквилянт Владимир Бойко.

Напомним, согласно приговору суда, Стерненко бросили за решетку на семь лет и три месяца за якобы похищение человека, где единственным свидетелем является сам пострадавший. Судья Виктор Попревич признал Стерненко виновным по всем статьям. До обжалования приговора он будет находиться в СИЗО. Речь идет об инциденте 2015 года, когда Стерненко, на тот момент — лидера одесской ячейки «Правого сектора» обвинили в похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Стерненко отрицал свою причастность к похищению и настаивал на политической мотивированности дела. Активист также является фигурантом дела об умышленном убийстве Ивана Кузнецова и нанесении ранений Андрею Исайкулу — Стерненко утверждает, что действовал в рамках законной самозащиты. Это дело сейчас также слушается в Приморском суде Одессы.