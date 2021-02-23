Почему от COVID-вакцины отказываются медики, объяснил Ляшко. Фото: Слово и Дело

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Вакцинация от коронавируса в Украине начнется в среду, 24 февраля, рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Есть врачи, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса, но такая практика распространена и в других странах. Сейчас только 38% врачей готовы вакцинироваться, — сказал он на брифинге во вторник, 23 февраля.

По его словам, нужно учитывать, что многие врачи уже переболели коронавирусом и имеют иммунитет.

Если человек переболел, то Минздрав откладывает прививку на шесть месяцев, потому что у него уже есть иммунитет. Поэтому врач может передать свою дозу коллеге, который еще не переболел коронавирусом, — рассказал Ляшко.

Он заверил, что индийская вакцина производителя Oxford/AstraZeneca полностью безопасна. В 97% людей, которые вакцинируются, появляются антитела к коронавирусу, а эффективность вакцины составляет больше 70%.

Сейчас в бюджете предусмотрено 3,9 млрд грн для того, чтобы бесплатно и добровольно вакцинировать людей от коронавируса, — сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения готов публично вакцинироваться индийской вакциной. Также стало известно, что привезенные грузы вакцины тщательно проверяются в Украине.

Партию вакцины распределят между мобильными бригадами. Одна бригада сможет делать 100 прививок за один день, то есть 2 тыс. 800 прививок за 28 дней. После этого мобильные бригады начнут повторно вакцинировать людей второй дозой вакцины, — заявил он.



По словам Ляшко, завтра мобильные бригады будут работать во всех регионах, а когда Украина получит новые партии вакцины, то количество бригад увеличится.

Напомним, вакцина от коронавируса производителя Oxford/AstraZeneca (Covidshield) прибыла в Украину. Первая партия вакцины была доставлена с индийского производства Serum Institute India.