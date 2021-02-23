Индийская прививка — Ляшко сообщил, будет ли колоть вакцину Covishield

https://racurs.ua/n150831-indiyskaya-privivka-lyashko-soobschil-budet-li-kolot-vakcinu-covishield.html

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Прививку индийской вакциной от коронавируса Covishield, которая производится на основе разработки Oxford/AstraZeneca, готов публично сделать главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

О своем намерении увеличить доверие к вакцинации Ляшко сообщил 23 февраля на брифинге в Минздраве.

Он рассказал, что уже не первый раз пользуется вакцинами индийского производства.

Два года назад это была вакцина против дифтерии и столбняка. Я сознательный гражданин и делаю каждые 10 лет прививки от этих болезней, — сообщил главный санврач страны.

Напомним, что сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) зарегистрировали для экстренного использования в Украине 23 февраля.

21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин на заводе-изготовителе в индийском городе Пуна.