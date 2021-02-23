Вакцинация. Фото: Istock

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Вакцинация в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Первая партия вакцины от коронавируса производителя AstaZeneca уже доставлена из столичного аэропорта «Борисполь» на склад, где проходит фасовка вакцины для отправки в регионы.

Уже завтра машины с вакциной отправятся на областные склады. Вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

По его словам, первые семь областей, которые получают вакцину:

Киевская область:

Черкасская область,

Житомирская область,

Винницкая область.

Вакцинация начнется после того, как регионы получат вакцину. По прибытии вакцины мобильные группы вакцинации направляются в учреждения здравоохранения в соответствии с дорожной картой. Первыми вакцину получат медработники.

Ляшко рассказал, что на первом этапе вакцинация будет происходить только усилиями мобильных бригад, а уже на втором этапе будут одновременно работать мобильные бригады и пункты прививки. Сейчас предусмотрена каскадная модель вакцинации — одна бригада может делать до 100 прививок в сутки.

Также вакцинация предусматривает две прививки. В Минздраве планируют сделать до 2 тыс. 800 прививок за 28 дней. Иммунитет после прививки будет сохраняться в течение 12 месяцев, если не произойдет мутации, которая не была предусмотрена разработчиками. Также Ляшко добавил, что вакцинация в Украине будет добровольной и будет проводиться только зарегистрированными препаратами — AstraZeneca и Pfizer.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса производителя Oxford/AstraZeneca (Covidshield) прибыла в Украину. Первая партия вакцины была доставлена с индийского производства Serum Institute India. Груз в столичный аэропорт «Борисполь» доставил самолет Турецких авиалиний.