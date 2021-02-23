Схему линий Kyiv City Express показала Укрзализныця. Фото: apostrophe.ua

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Схему линий пригородного сообщения Kyiv City Express, который накануне анонсировал президент Владимир Зеленский, показали железнодорожники.

Основой маршрута станет кольцо, по которому сейчас ездит городская электричка «Киевпастранса». К нему планируют подключить города Вышгород, Бровары, Борисполь, Белую Церковь, Фастов, Боярку, Вишневое, Ирпень и Бучу. Соответствующий проект на форуме «Украина 30. Инфраструктура» представил председатель правления «Укрзализныци» Владимир Жмак, сообщила пресс-служба УЗ.

Речь не идет о каком-то «гиперлупе». Этот проект очень практичен и реален. Он даст значительный эффект всему городу Киеву и позволит разгрузить дороги. Все, что для этого проекта нужно, у нас уже есть — инфраструктура, подвижной состав, — пояснил он.

В компании ожидают, что городской экспресс будет перевозить до 150 тыс. пассажиров в день и 53 млн в год. Сейчас в Киев ежедневно прибывает около 450 тыс. человек, при этом железнодорожным транспортом приезжают 77 тыс. человек. В «Укрзализныце» отметили, что хотят увеличивать количество пассажиров с помощью челночных электричек.

Напомним, «Укрзализныця» будет инвестировать 4,4 млрд грн в инфраструктуру и 10,3 млрд грн в обновление подвижного состава, износ которого на сегодняшний день достигает 90%. Эти деньги пойдут на модернизацию локомотивов, вагонов и электричек.