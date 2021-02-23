Схему ліній Kyiv City Express показала Укрзалізниця. Фото: apostrophe.ua

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Схему ліній приміського сполучення Kyiv City Express, який напередодні анонсував президент Володимир Зеленський, показали залізничники.

Основою маршруту стане кільце, по якому зараз їздить міська електричка «Київпастрансу». До нього планують під'єднати міста Вишгород, Бровари, Бориспіль, Білу Церкву, Фастів, Боярку, Вишневе, Ірпінь та Бучу. Відповідний проект на форумі «Україна 30. Інфраструктура» представив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, повідомила прес-служба УЗ.

Мова не йде про якийсь «гіперлуп». Цей проект дуже практичний і реальний. Він дасть значний ефект всьому місту Києву і дозволить розвантажити дороги. Все, що для цього проекту потрібно, у нас вже є — інфраструктура, рухомий склад, — пояснив він.

У компанії очікують, що міський експрес буде перевозити до 150 тис. пасажирів на день та 53 млн на рік. Наразі до Києва щодня прибуває близько 450 тис. осіб, при цьому залізничним транспортом приїжджають 77 тис. осіб. В «Укрзалізниці» зазначили, що хочуть збільшувати кількість пасажирів за допомогою човникових електричок.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» інвестуватиме 4,4 млрд грн в інфраструктуру та 10,3 млрд грн в оновлення рухомого складу, зношеність якого на сьогодні досягає 90%. Ці гроші підуть на модернізацію локомотивів, вагонів та електричок.