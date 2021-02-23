Меморіальна дошка на честь Кернеса з’явиться на будівлі мерії Харкова

Кернес. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n150828-memorialna-doshka-na-chest-kernesa-z-yavytsya-na-budivli-meriyi-harkova.html

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Геннадій Кернес, померлий мер Харкова, постане на меморіальній дошці, яку розташують на будівлі міської ради міста.

Міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища прийняла рішення встановити меморіальну дошку Геннадію Кернесу, який був міським головою з 2010 до 2020 року. Про це повідомляється на сайті міськради Харкова.

Повідомляється, що пам’ятний знак Кернесу відкриють за позабюджетні кошти. Також Геннадію Кернесу планується надати звання Почесний громадянин міста Харкова.

Як відомо, 16 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер на 62-му році життя у клініці в Берліні, де проходив лікування після ускладнень від коронавірусу. Обов’язки мера Харкова нині виконує секретар міської ради Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Харкові депутати міськради ухвалили рішення про увічнення пам’яті Геннадія Кернеса. На сесії міської ради вирішили, що «буде вжито заходів з увічнення пам’яті мера», а виконавчі органи міської ради повинні підготувати документи, необхідні для реалізації цього рішення.