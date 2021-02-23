Мемориальная доска в честь Кернеса появится на здании мэрии Харькова

Кернес. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n150828-memorialnaya-doska-v-chest-kernesa-poyavitsya-na-zdanii-merii-harkova.html

Ракурс

Геннадий Кернес, умерший мэр Харькова, появится на мемориальной доске, которую разместят на здании городского совета Харькова.

Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды приняла решение установить мемориальную доску Геннадию Кернесу, который был мэром с 2010 до 2020 года. Об этом сообщается на сайте горсовета Харькова.

Сообщается, что памятный знак Кернесу откроют за внебюджетные средства. Также Геннадию Кернесу планируется присвоить звание Почетный гражданин города Харькова.

Как известно, 16 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер на 62-м году жизни в клинике в Берлине, где проходил лечение после осложнений от коронавируса. Обязанности мэра Харькова сейчас исполняет секретарь городского совета Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове депутаты горсовета приняли решение об увековечении памяти Геннадия Кернеса. На сессии городского совета решили, что «будут приняты меры по увековечению памяти мэра», а исполнительные органы городского совета должны подготовить документы, необходимые для реализации этого решения.