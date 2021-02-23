Вакцинація. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні стартує вже завтра, 24 лютого. Перша партія вакцини від коронавірусу виробника AstaZeneca вже доставлена зі столичного аеропорту «Бориспіль» на склад, де проходить фасування вакцини для відправлення у регіони.

Вже завтра машини з вакциною вирушать до обласних складів. Разом з вакциною доставлять шприци та бокси безпечної утилізації. Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, перші сім областей, які отримують вакцину:

Київська область:

Черкаська область,

Житомирська область,

Вінницька область.

Вакцинація розпочнеться після того, як регіони отримають вакцину. Після прибуття вакцини мобільні групи вакцинації направляються у заклад охорони здоров’я відповідно до дорожньої карти. Вакцинація розпочнеться у першу чергу серед медпрацівників, які працюють в лікарнях.

Ляшко розповів, що на першому етапі вакцинація відбуватиметься лише мобільними бригадами, а вже на другому етапі будуть одночасно працювати мобільні бригади та пункти щеплення. Наразі передбачена каскадна модель вакцинації — одна бригада може робити 100 щеплень на добу.

Натомість вакцинація передбачає два щеплення. У МОЗ планують зробити до 2 тис. 800 щеплень за 28 днів. Імунітет після щеплення зберігатиметься протягом 12 місяців, якщо не відбудеться мутації, яка була не передбачена розробниками. Також Ляшко додав, що вакцинація в Україні буде добровільною і проводитиметься лише зареєстрованими препаратами — AstraZeneca та Pfizer.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу виробника Oxford/AstraZeneca (Covidshield) прибула в Україну. Перша партія вакцини була доставлена з виробництва Serum Institute India. Вантаж до столичного аеропорту «Бориспіль» доставив літак Турецьких авіаліній.