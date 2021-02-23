Щеплення індійською вакциною — Ляшко повідомив, чи вакцинується Covishield

https://racurs.ua/ua/n150831-scheplennya-indiyskou-vakcynou-lyashko-povidomyv-chy-vakcynuietsya-covishield.html

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Щеплення індійською вакциною від коронавірусу Covishield, яка виробляється на основі розробки Oxford/AstraZeneca, готовий публічно зробити головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров‘я Віктор Ляшко.

Про свій намір збільшити довіру до вакцинації Ляшко повідомив 23 лютого на брифінгу в МОЗ.

Він розповів, що вже не вперше користується вакцинами індійського виробництва.

Два роки тому це була вакцина проти дифтерії і правцю. Я свідомий громадянин і роблю кожні 10 років щеплення від цих хвороб, — повідомив головний санлікар країни.

Нагадаємо, що сьогодні до України прибула перша партія вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) виробника Serum Institute India.

Вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) було зареєстровано для екстреного використання в Україні 23 лютого.

21 лютого міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин із заводу-виробника в індійському місті Пуне.