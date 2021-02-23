Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чому від COVID-вакцини відмовляються медики, пояснив Ляшко. Фото: Слово і діло

Чому від COVID-вакцини відмовляються медики, пояснив Ляшко

23 лют 2021, 16:19
999

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться у середу, 24 лютого, розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Є лікарі, які відмовляються вакцинуватися від коронавірусу, але така практика поширена і в інших країнах. Наразі лише 38% лікарів готові вакцинуватися, — сказав він на брифінгу у вівторок, 23 лютого.

За його словами, потрібно враховувати, що багато лікарів уже перехворіли на коронавірус та мають імунітет.

Якщо людина перехворіла, то МОЗ відтерміновує щеплення на шість місяців, бо в неї є імунітет. Тож лікар може передати свою дозу колезі, який ще не перехворів на коронавірус, — зазначив Ляшко.

Він запевнив, що індійська вакцина виробника Oxford/AstraZeneca повністю безпечна. У 97% людей, які вакцинуються, з’являються антитіла до коронавірусу, а ефективність вакцини складає понад 70%.

Зараз в бюджеті передбачено 3,9 млрд грн для того, щоб безкоштовно і добровільно вакцинувати людей від коронавірусу, — розповів Ляшко.

Заступник міністра охорони здоровʼя готовий публічно вакцинуватися індійською вакциною. Також стало відомо, що привезені вантажі вакцини ретельно перевіряються в Україні.

Партію вакцини розподілять між мобільними бригадами. Одна бригада зможе робити 100 щеплень за один день, тобто 2 тис. 800 щеплень за 28 днів. Після цього мобільні бригади почнуть повторно вакцинувати людей другою дозою вакцини, — сказав він.


За словами Ляшка, від завтра мобільні бригади працюватимуть у всіх регіонах, а коли Україна отримає нові партії вакцини, то кількість бригад збільшиться.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу виробника Oxford/AstraZeneca (Covidshield) прибула в Україну. Перша партія вакцини була доставлена з виробництва Serum Institute India.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів