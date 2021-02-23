Две красные и ни одной зеленой — Украина поделилась на карантинные зоны (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150833-dve-krasnye-i-ni-odnoy-zelenoy-ukraina-podelilas-na-karantinnye-zony-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине снова вводит правительство. Министерство здравоохранения разделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Согласно новому делению ни одна область страны пока не соответствует «зеленому» уровню.
В то же время в «красной» зоне карантина оказались сразу два региона — Ивано-Франковская и Черновицкая область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В «оранжевой» зоне оказались:
- Винницкая область;
- Житомирская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Тернопольская область.
Остальные области Украины, в том числе Киев, попали в «желтую» зону карантина. Адаптивный карантин вступит в силу уже завтра, 24 февраля.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Первая партия вакцины от коронавируса производителя AstaZeneca уже доставлена из столичного аэропорта «Борисполь» на склад, где проходит фасовка вакцины для отправки в регионы. Уже завтра машины с вакциной отправятся на областные склады. Вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.