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Карантиное зонирование. Фото: Delo.ua

Две красные и ни одной зеленой — Украина поделилась на карантинные зоны (ИНФОГРАФИКА)

23 фев 2021, 16:30
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Карантин в Украине снова вводит правительство. Министерство здравоохранения разделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Согласно новому делению ни одна область страны пока не соответствует «зеленому» уровню.

В то же время в «красной» зоне карантина оказались сразу два региона — Ивано-Франковская и Черновицкая область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


В «оранжевой» зоне оказались:

  • Винницкая область;
  • Житомирская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Луганская область;
  • Тернопольская область.

Остальные области Украины, в том числе Киев, попали в «желтую» зону карантина. Адаптивный карантин вступит в силу уже завтра, 24 февраля.

Карантинное зонирование. Инфографика: МинздравНапомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Первая партия вакцины от коронавируса производителя AstaZeneca уже доставлена из столичного аэропорта «Борисполь» на склад, где проходит фасовка вакцины для отправки в регионы. Уже завтра машины с вакциной отправятся на областные склады. Вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.

Источник: Ракурс


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