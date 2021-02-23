Карантиное зонирование. Фото: Delo.ua

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Карантин в Украине снова вводит правительство. Министерство здравоохранения разделило Украину на зоны перед началом действия адаптивного карантина. Согласно новому делению ни одна область страны пока не соответствует «зеленому» уровню.

В то же время в «красной» зоне карантина оказались сразу два региона — Ивано-Франковская и Черновицкая область. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В «оранжевой» зоне оказались:

Винницкая область;

Житомирская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Луганская область;

Тернопольская область.

Остальные области Украины, в том числе Киев, попали в «желтую» зону карантина. Адаптивный карантин вступит в силу уже завтра, 24 февраля.



Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине стартует уже завтра, 24 февраля. Первая партия вакцины от коронавируса производителя AstaZeneca уже доставлена из столичного аэропорта «Борисполь» на склад, где проходит фасовка вакцины для отправки в регионы. Уже завтра машины с вакциной отправятся на областные склады. Вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для безопасной утилизации.