Глыба льда упала с крыши на женщину в Киеве – появилось видео. Фото: Патрульная полиция

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Ракурс

В центре Киева на женщину с крыши упала глыба льда — в полиции обнародовали видео.

Инцидент произошел 22 февраля на улице Прорезная, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Известно, что женщина пыталась пройти под домом, несмотря на ограждающую ленту. Позже ее госпитализировали.

В полиции напомнили, что управляющие компании в районах расчищают крыши от сосулек, поэтому пешеходам не следует подходить близко к местам проведения работ, которые ограждены специальными лентами.

Также дали совет, как не стать жертвой сосулек. Кроме осторожности и взглядов вверх на крыши, надо прислушиваться к звукам вокруг: если сверху слышно подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене дома.

По информации центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева, в течение 22 февраля было зарегистрировано четыре случая травмирования сосульками и ледовыми глыбами, падающими с крыш. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, в Киеве продолжается очистка крыш жилых и других зданий от сосулек. Кроме спецтехники, задействовали 21 бригаду альпинистов, поскольку очистка сосулек с крыш многоэтажных домов требует специальных навыков.